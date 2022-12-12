Шелестова Лилия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1989
Сын: Шелестов Ефим Александрович
Отец ребёнка: Шелестов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелестова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Шелестов Александр Петрович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область