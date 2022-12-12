Шелестова Лилия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелестова Лилия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.?

Пол

Женский

Добавил:

ЗШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1989

Сын: Шелестов Ефим Александрович

Отец ребёнка: Шелестов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелестова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Шелестов Александр Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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