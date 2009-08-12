Филиппов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Александр Сергеевич

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.05.1952

Дата смерти

12.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1952

Отец: Филиппов Сергей Кириллович

Мать: Филиппова Анна Сергеевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.08.2009
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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