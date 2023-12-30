Никишкин Михаил Архипович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Никишкин Архип Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишкин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Никишкина (Мосейкина) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никишкина (Мосейкина) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишкин Борис Михайлович
Мать ребёнка: Никишкина (Мосейкина) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишкина Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Никишкина (Мосейкина) Марфа Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно