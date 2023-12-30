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Никишкин Михаил Архипович

Место рождения

Сумбулово, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Никишкин Архип Григорьевич

Мать: не указана

Сумбулово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишкин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Никишкина (Мосейкина) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Никишкина (Мосейкина) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишкин Борис Михайлович

Мать ребёнка: Никишкина (Мосейкина) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишкина Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Никишкина (Мосейкина) Марфа Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишкина (Мосейкина) Марфа Павловна

Смерть
Неизвестно

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