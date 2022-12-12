Гроссман Василий (Иосиф) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гроссман Василий (Иосиф) Семенович

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Место рождения

Бердичев, Житомирская обл., Украина

Дата рождения

12.12.1905

Дата смерти

14.09.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердичев, Житомирская обл., Украина
Место жительства
По 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1929 по 1934
Донецк, Украина
Место жительства
С 1934 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.09.1964
Москва, город федерального значения Москва
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