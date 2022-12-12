Гроссман Василий (Иосиф) Семенович
Место рожденияБердичев, Житомирская обл., Украина
Дата рождения12.12.1905
Дата смерти14.09.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бердичев, Житомирская обл., Украина
Место жительства
По 1929
Место жительства
С 1929 по 1934
Донецк, Украина
Место жительства
С 1934 по 1941
Смерть
14.09.1964