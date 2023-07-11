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Катаева Евдокия Яковлевна

Место рождения

Шапочки, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

01.08.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1826 ст.

Отец: Катаев Яков Иванович

Мать: Катаева (Катаева) Лукия Андреевна

Шапочки, Пермский округ, Уральская область
82. 1 августа 1828 г. родилась деревни Шапочкиной у крестьянина Якова Иванова Катаева от жены его Лукии Андреевой дочь Евдокия. 4 августа 1826 г. крещена в селе Ильинском. Восприемники: племянница Як... Показать все
Крещение
04.08.1826 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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