Катаева Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.08.1826 ст.
82. 1 августа 1828 г. родилась деревни Шапочкиной у крестьянина Якова Иванова Катаева от жены его Лукии Андреевой дочь Евдокия. 4 августа 1826 г. крещена в селе Ильинском. Восприемники: племянница Як... Показать все
Крещение
04.08.1826 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно