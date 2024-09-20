Горбунова (Кашина) Прасковья Григорьевна/степановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смерти?.08.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Горбунов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Горбунов Алексей Степанович
Дата рождения по воспоминаниям бабушки. Убила лошадь на конном дворе (говорили, инсценировка убийства).
Рождение ребёнка
18.08.1905
Отец ребёнка: Горбунов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1912
Сын: Горбунов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Горбунов Алексей Степанович
Смерть
?.08.1954