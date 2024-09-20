Горбунова (Кашина) Прасковья Григорьевна/степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Кашина) Прасковья Григорьевна/степановна

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Место рождения

Малый Сатнур, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

?.08.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Вычислено 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Сатнур, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Горбунов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексей Степанович

Большая Шабанка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Дата рождения по воспоминаниям бабушки. Убила лошадь на конном дворе (говорили, инсценировка убийства).
Рождение ребёнка
18.08.1905

Сын: Горбунов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексей Степанович

Большая Шабанка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1912

Сын: Горбунов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексей Степанович

Смерть
?.08.1954

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