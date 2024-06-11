Уразаева Тагира Мингалеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1924
Дата смерти04.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1924
Отец: Шакиров Мингалий
Мать: Шакирова Камиля
Рождение ребёнка
18.04.1950
Сын: Уразаев Камиль Зарифуллович
Отец ребёнка: Уразаев Зарифулла Зарипович
Рождение ребёнка
02.06.1952
Дочь: Уразаева Наиля Зарифулловна
Отец ребёнка: Уразаев Зарифулла Зарипович
Рождение ребёнка
02.12.1954
Сын: Уразаев Раис Зарифуллович
Отец ребёнка: Уразаев Зарифулла Зарипович
Рождение ребёнка
06.07.1957
Дочь: Альшина Зухра Зарифулловна
Отец ребёнка: Уразаев Зарифулла Зарипович
Смерть
04.11.1984