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Уразаева Тагира Мингалеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1924

Дата смерти

04.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ФХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1924

Отец: Шакиров Мингалий

Мать: Шакирова Камиля

Рождение ребёнка
18.04.1950

Сын: Уразаев Камиль Зарифуллович

Отец ребёнка: Уразаев Зарифулла Зарипович

Рождение ребёнка
02.06.1952

Дочь: Уразаева Наиля Зарифулловна

Отец ребёнка: Уразаев Зарифулла Зарипович

Рождение ребёнка
02.12.1954

Сын: Уразаев Раис Зарифуллович

Отец ребёнка: Уразаев Зарифулла Зарипович

Рождение ребёнка
06.07.1957

Дочь: Альшина Зухра Зарифулловна

Отец ребёнка: Уразаев Зарифулла Зарипович

Смерть
04.11.1984

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