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Мезенцев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Мезенцев Егор Егорович

Мать: Прасковья Ивановна

Смерть
1943
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