Плотникова (Бурмистрова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.10.1906 ст.
Дата смерти04.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1906 ст.
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-169-op-1-d-80 Государственный архив Астраханской области (ГААО) Фонд 169, опись 1, дело 80, снимок 65
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1928
Дочь: Волкова (Плотникова) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Плотников Михаил Ильич
Рождение ребёнка
03.01.1931
Сын: Плотников Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Плотников Михаил Ильич
Рождение ребёнка
21.02.1941
Сын: Плотников Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Плотников Михаил Ильич
Смерть
04.07.1978
Оранжереи, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область