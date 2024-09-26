Плотникова (Бурмистрова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Бурмистрова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

28.10.1906 ст.

Дата смерти

04.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1906 ст.

Отец: Бурмистров (Буймистров) Иван Петрович

Мать: Бурмистрова (Щербакова) Ксения Емельяновна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-169-op-1-d-80 Государственный архив Астраханской области (ГААО) Фонд 169, опись 1, дело 80, снимок 65
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Михаил Ильич

Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Волкова (Плотникова) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Плотников Михаил Ильич

Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
03.01.1931

Сын: Плотников Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Плотников Михаил Ильич

Рождение ребёнка
21.02.1941

Сын: Плотников Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Плотников Михаил Ильич

Смерть
04.07.1978
Оранжереи, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область

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