Филимонова Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Филимонов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Филимонов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Филимонов Василий Иванович
Отец ребёнка: Филимонов Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно