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Филимонова Ксения Ивановна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Емельянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Филимонов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Филимонов Иван Емельянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Филимонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Филимонов Иван Емельянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно
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