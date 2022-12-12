Ромейко-Гурко Владимир Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомейко-Гурко Владимир Иосифович

Ромейко-Гурко Владимир Иосифович

avatar

Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

24.01.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Romeiko-Gurko ?

Мать: не указана

Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
Около 1821

Жена: Ромейко-Гурко Татьяна Алексеевна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Sofya Vladimirovna

Мать ребёнка: Ромейко-Гурко Татьяна Алексеевна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Larentina Vladimirovna

Мать ребёнка: Ромейко-Гурко Татьяна Алексеевна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Mariamna Vladimirovna

Мать ребёнка: Ромейко-Гурко Татьяна Алексеевна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Romeiko-Gurko Yosif Vladimirovich

Мать ребёнка: Ромейко-Гурко Татьяна Алексеевна

Александровка, Братьковичская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Ромейко-Гурко Татьяна Алексеевна

Смерть
24.01.1852
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close