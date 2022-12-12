Ромейко-Гурко Владимир Иосифович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти24.01.1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Romeiko-Gurko ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1821
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Sofya Vladimirovna
Мать ребёнка: Ромейко-Гурко Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Larentina Vladimirovna
Мать ребёнка: Ромейко-Гурко Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Mariamna Vladimirovna
Мать ребёнка: Ромейко-Гурко Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Romeiko-Gurko Yosif Vladimirovich
Мать ребёнка: Ромейко-Гурко Татьяна Алексеевна
Александровка, Братьковичская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ромейко-Гурко Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Ромейко-Гурко Татьяна Алексеевна
Смерть
24.01.1852