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Дата рождения

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Женский

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Мать

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Дети

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МШ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Назимутдинов Миназ Камалетдинович

Отец ребёнка: Назимутдинов ?

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мохиря

Отец ребёнка: Назимутдинов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назимутдинов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назимутдинов Саляхетдин

Отец ребёнка: Назимутдинов ?

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