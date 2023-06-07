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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Назимутдинов Миназ Камалетдинович
Отец ребёнка: Назимутдинов ?
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мохиря
Отец ребёнка: Назимутдинов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назимутдинов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Назимутдинов ?