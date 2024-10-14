Тарасова Федосья Алексеевна
женский, родилась 1738
умерла Неизвестно
ОтецАлексейНеизвестно г.р.
Супруги
Тарасов Василий Михайлович1734 г.р.
Дети
(Тарасова) Елена Васильевна1757 г.р.
Тарасов Митрофан Васильевич1759 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Тарасова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Тарасов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Тарасов Митрофан Васильевич
Отец ребёнка: Тарасов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Тарасова) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Тарасов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тарасов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Тарасов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Тарасов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Тарасов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно