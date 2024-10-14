Тарасова Федосья Алексеевна 1738 — найти родственников по фамилии на Familio

Тарасова Федосья Алексеевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1738

умерла Неизвестно

Отец
АлексейНеизвестно г.р.
Супруги
Тарасов Василий Михайлович1734 г.р.
Дети
(Тарасова) Елена Васильевна1757 г.р.
Тарасов Митрофан Васильевич1759 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Тарасова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Тарасов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Тарасов Митрофан Васильевич

Отец ребёнка: Тарасов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Тарасова) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Тарасов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Тарасов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Тарасов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Тарасов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Тарасов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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