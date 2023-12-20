Марилов Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марилов Данила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Марилов Константин Данилович

Мать ребёнка: не указана

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Марилов Антон Данилович

Мать ребёнка: не указана

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Марилов Дмитрий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.12.1932

Сын: Марилов Николай Данилович

Мать ребёнка: не указана

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

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