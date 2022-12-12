Раневская (Фельдман) Фаина (Фанни) Георгиевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1896
Дата смерти19.07.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915
Место жительства
С 1918 по 1923
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1941 по 1943
Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Баку, Азербайджан
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.07.1984