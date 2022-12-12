Раневская (Фельдман) Фаина (Фанни) Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раневская (Фельдман) Фаина (Фанни) Георгиевна

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Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

27.08.1896

Дата смерти

19.07.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
С 1915
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1923
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1941 по 1943
Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Баку, Азербайджан
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.07.1984
Москва, город федерального значения Москва
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