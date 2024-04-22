Воробьев Виктор Юрьевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1980
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.05.2021
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.09.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
ИТ
Место жительства
Неизвестно