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Воробьев Виктор Юрьевич

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

27.10.1980

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1950 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Воробьева Ангелина Сергеевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
25.05.2021

Жена: скрыто настройками приватности

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.09.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
ИТ
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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