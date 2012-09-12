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Пылин Андрей Владимирович
Пылин Андрей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.1986
Пол
Мужской
Отец
Пылин Владимир Алексеевич
1957 г.р.
Мать
Андреева Галина Зиновьевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1986
Отец:
Пылин Владимир Алексеевич
Мать:
Андреева Галина Зиновьевна
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