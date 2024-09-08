Дедунов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1959
Дата смерти08.09.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1959
Рождение ребёнка
07.07.1982
Дочь: Токарева (Дедунова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Дедунова (Рощеня) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1986
Дочь: Стукарчук (Дедунова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Дедунова (Рощеня) Наталья Ивановна
Смерть
08.09.2024
Похороны
08.09.2024