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Дедунов Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1959

Дата смерти

08.09.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1959

Отец: Дедунов Михаил Егорович

Мать: Дедунова (Судник) Валентина Казимировна

Рождение ребёнка
07.07.1982

Дочь: Токарева (Дедунова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Дедунова (Рощеня) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1986

Дочь: Стукарчук (Дедунова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Дедунова (Рощеня) Наталья Ивановна

Смерть
08.09.2024
Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Похороны
08.09.2024
Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область

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