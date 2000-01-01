Владимирова (Серебрякова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Серебрякова) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1938

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1938

Отец: Серебряков Дмитрий

Мать: Меньшикова Александра

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