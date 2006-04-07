(Хайбуллина) Зиля
Место рожденияИшимбай ,д.Баик
Дата рождения1953
Дата смерти07.04.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.04.2006
Причина смерти: трагически
Похороны
Неизвестно