Дикарев Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1909
Дата смерти12.09.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1909
Отец: Дикарев Дмитрий
Мать: не указана
Военная служба
С 1931 по 1935
Место жительства
С 04.02.1936 по 1946
Дзержинский р-н, ул. Желябова д.5
Бракосочетание
04.02.1936
Бюро АГС УНКВД по Ленинградской области 6е отделение ЛГМ
Работа или профессия
Между 1936 и ?.06.1941
Монетный двор Петропавловской крепости. Прокатчик(1936), штамповщик(1941)
Рождение ребёнка
15.01.1937
Дочь: Повыдыш Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Богданова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.11.1939
Сын: Дикарев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Богданова Анна Алексеевна
Военная служба
С 1939 по 1940
Финская война
Военная служба
С ?.06.1941 по 1943
Старшина миномётной батареи 119 стрелкового полка, 13 стрелковой дивизии, 42 армии, ленинградского фронта 2 тяжелых ранения
Рождение ребёнка
13.05.1946
Сын: Дикарев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Богданова Анна Алексеевна
3й по счёту, ребёнок в семье.
Работа или профессия
Между 1946 и 1970
2-е отделение пассажирской Октябрьской Ж/Д Проводник и бригадир механик
Работа или профессия
С 28.08.1970
Временно переведен с должности проводника на должность механика бригадира поезда раб №2676
Работа или профессия
Между 1970 и 1975
Пенсионер, сторож
Место жительства
С 1972 по 12.09.1975
Красносельский район, ул. Авангардная, д. 5
Смерть
12.09.1975
Рак желудка 4й степени