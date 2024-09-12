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Новоселов Иван Фадеевич

Место рождения

Гавриловской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Новоселов Фадей

Мать: не указана

Гавриловской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Ульяна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Новоселов Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гавриловской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Новоселов Артемий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гавриловской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Новоселов Захар Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гавриловской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1820

Дочь: Коврижных (Новоселова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Гавриловской, Котельнический уезд, Вятская губерния
по метрике о браке она 1821г.р., по браку 1825, а по факту 1820г.р. Крестная того починка крестьянина Авксентия Новоселова дочь девица Агафия. Н.п. указан "починка новорасчистного"
Рождение ребёнка
1826

Сын: Новоселов Филипп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гавриловской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Новоселов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смертинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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