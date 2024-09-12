Новоселов Иван Фадеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Новоселов Фадей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новоселова Ульяна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Новоселов Виктор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Новоселов Артемий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1820
Дочь: Коврижных (Новоселова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
по метрике о браке она 1821г.р., по браку 1825, а по факту 1820г.р. Крестная того починка крестьянина Авксентия Новоселова дочь девица Агафия. Н.п. указан "починка новорасчистного"
Рождение ребёнка
1826
Сын: Новоселов Филипп Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: не указана
Смертинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно