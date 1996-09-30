Пожилов Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожилов Иван Петрович
Мать: Пожилова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дороничева Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Пожилова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротыч Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Пожилова Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно