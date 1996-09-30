Пожилов Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожилов Валентин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожилов Иван Петрович

Мать: Пожилова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дороничева Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Пожилова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожилова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротыч Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Пожилова Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно
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