Мережковский Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1865
Дата смерти09.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1865 по 1919
Место жительства
С 1919 по 1941
Париж, Франция
Смерть
09.12.1941
Париж, Франция