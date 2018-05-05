Динис Иван Иванович
Место рожденияЗакарпатская обл.,Свалявский р-н.,с. Дусино
Дата рождения06.02.1956
Дата смерти05.05.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1978
Мать ребёнка: Динис (Цепаева) Любовь Леонидовна
Рождение ребёнка
22.02.1985
Дочь: Трунилина (Динис) Инна Ивановна
Мать ребёнка: Динис (Цепаева) Любовь Леонидовна
Смерть
05.05.2018