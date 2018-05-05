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Динис Иван Иванович

Место рождения

Закарпатская обл.,Свалявский р-н.,с. Дусино

Дата рождения

06.02.1956

Дата смерти

05.05.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Динис (Цепаева) Любовь Леонидовна

Рождение ребёнка
20.10.1978

Сын: Динис Владимир Иванович

Мать ребёнка: Динис (Цепаева) Любовь Леонидовна

Синегорье, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.02.1985

Дочь: Трунилина (Динис) Инна Ивановна

Мать ребёнка: Динис (Цепаева) Любовь Леонидовна

Синегорье, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Смерть
05.05.2018
Синегорье, Нагорский муниципальный район, Кировская область

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