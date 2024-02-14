Родионов Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Геннадий Александрович

Родионов Геннадий Александрович

avatar

Место рождения

с. Никольское, ТатАССР

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Родионов Александр Петрович

Мать: Родионова-Ушакова Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.