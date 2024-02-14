Родионов Геннадий Александрович
Место рожденияс. Никольское, ТатАССР
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Смерть
Неизвестно