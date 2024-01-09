Бирючев (Бирич) Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирючев (Бирич) Данил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бирючев (Бирич) Феодосий Даниилович

Мать ребёнка: Бирючев (Бирич) ?

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бирючев (Бирич) Илья Данилович

Мать ребёнка: Бирючев (Бирич) ?

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Бирючева (Бирич) Анна Даниловна

Мать ребёнка: Бирючев (Бирич) ?

Ниргит, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бирич Николай Данилович

Мать ребёнка: Бирючев (Бирич) ?

Чернявские, Оршанский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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