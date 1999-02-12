Трушина (Трутнева) Антонина Павловна
Место рожденияИвановка, Базарно-Карабулакский район, Саратовская область
Дата рождения15.08.1918
Дата смерти12.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1918
Отец: Трутнев Павел
Ивановка, Базарно-Карабулакский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.10.1945
Сын: Трушин Владислав Николаевич
Отец ребёнка: Трушин Николай Степанович
Рождение ребёнка
18.08.1947
Сын: Трушин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Трушин Николай Степанович
Рождение ребёнка
03.08.1955
Дочь: Рощенко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Трушин Николай Степанович
Смерть
12.02.1999
Курчатов, город Курчатов, Курская область