Трушина (Трутнева) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушина (Трутнева) Антонина Павловна

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Место рождения

Ивановка, Базарно-Карабулакский район, Саратовская область

Дата рождения

15.08.1918

Дата смерти

12.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1918

Отец: Трутнев Павел

Мать: Шереметьева Мария Ивановна

Ивановка, Базарно-Карабулакский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.10.1945

Сын: Трушин Владислав Николаевич

Отец ребёнка: Трушин Николай Степанович

Рождение ребёнка
18.08.1947

Сын: Трушин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Трушин Николай Степанович

Хватовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.08.1955

Дочь: Рощенко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Трушин Николай Степанович

Хватовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
12.02.1999
Курчатов, город Курчатов, Курская область
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