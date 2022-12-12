Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смерти1772
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Семен Михайлович
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1772