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Михаил Иванович

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1711

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1710 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Семен Михайлович

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1772
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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