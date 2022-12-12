Добрынина Екатерина Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Добрынин Алексей Захарович
Отец ребёнка: Добрынин Захар Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Добрынин Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Добрынин Захар Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Добрынина Ольга Захаровна
Отец ребёнка: Добрынин Захар Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно