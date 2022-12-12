Добрынина Екатерина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина Екатерина Савельевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Добрынин Алексей Захарович

Отец ребёнка: Добрынин Захар Васильевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Добрынин Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Добрынин Захар Васильевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Добрынина Ольга Захаровна

Отец ребёнка: Добрынин Захар Васильевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Захар Васильевич

Смерть
Неизвестно
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