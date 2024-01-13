Добрушин (Добрушин) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрушин Xxxx
Отец ребёнка: Добрушин Хацкель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрушин Абрам Хаим
Отец ребёнка: Добрушин Хацкель
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1870
Сын: Добрушин Илья Гилель (Elia-Gilel)
Отец ребёнка: Добрушин Хацкель
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1889
Отец ребёнка: Добрушин Хацкель
Approximate date and place
Смерть
Неизвестно