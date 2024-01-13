Добрушин (Добрушин) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрушин (Добрушин) ?

Добрушин (Добрушин) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрушин Xxxx

Отец ребёнка: Добрушин Хацкель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрушин Абрам Хаим

Отец ребёнка: Добрушин Хацкель

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1870

Сын: Добрушин Илья Гилель (Elia-Gilel)

Отец ребёнка: Добрушин Хацкель

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1889

Сын: Добрусин Иуда (Юдель)

Отец ребёнка: Добрушин Хацкель

Approximate date and place
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.