Стародубцев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1942

Дочь: Дубовая Фая Ивановна

Мать ребёнка: Стародубцева Клава Матвеевна

Лютовщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Клава Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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