Миргородская Марфа Антоновна 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миргородская Марфа Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миргородский Козьма Павлович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Миргородский Емельян Козьмич

Отец ребёнка: Миргородский Козьма Павлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Миргородский Дамиан Козьмич

Отец ребёнка: Миргородский Козьма Павлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Миргородская Домникия Козьминична

Отец ребёнка: Миргородский Козьма Павлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Миргородский Прокопий Козьмич

Отец ребёнка: Миргородский Козьма Павлович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1791
Криски, Чернігівська область

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