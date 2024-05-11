Миргородская Марфа Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Миргородский Емельян Козьмич
Отец ребёнка: Миргородский Козьма Павлович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Миргородский Дамиан Козьмич
Отец ребёнка: Миргородский Козьма Павлович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Миргородская Домникия Козьминична
Отец ребёнка: Миргородский Козьма Павлович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Миргородский Прокопий Козьмич
Отец ребёнка: Миргородский Козьма Павлович
Смерть
После 1791