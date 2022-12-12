Зяблов Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗяблов Иван Тимофеев

Зяблов Иван Тимофеев

avatar

Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.06.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1863 ст.

Отец: Зяблов Тимофей Афанасьев

Мать: Зяблова Мелания Яковлева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1880 ст.

Жена: Зяблова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
17.11.1881 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Алексеевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1884 ст.

Дочь: Карева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Алексеевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1886 ст.

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Алексеевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1888 ст.

Дочь: Мордасова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Алексеевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1894 ст.

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Алексеевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close