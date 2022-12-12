Зяблов Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения08.06.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.06.1863 ст.
Отец: Зяблов Тимофей Афанасьев
Мать: Зяблова Мелания Яковлева
Бракосочетание
1880 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1881 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
28.02.1884 ст.
Дочь: Карева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
23.05.1886 ст.
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
07.10.1888 ст.
Дочь: Мордасова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.06.1894 ст.
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно