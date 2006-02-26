Крутов Владимир Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.2006
Сын: Крутов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Гомонова Рада Александровна
Рождение ребёнка
05.08.2011
Дочь: Крутова Милана Владимировна
Мать ребёнка: Гомонова Рада Александровна
Рождение ребёнка
15.09.2015
Дочь: Крутова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Гомонова Рада Александровна
Бракосочетание
Неизвестно