Крутов Владимир Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутов Владимир Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крутов Валерий Витальевич

Мать: Баранова Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
26.02.2006

Сын: Крутов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Гомонова Рада Александровна

Рождение ребёнка
05.08.2011

Дочь: Крутова Милана Владимировна

Мать ребёнка: Гомонова Рада Александровна

Рождение ребёнка
15.09.2015

Дочь: Крутова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Гомонова Рада Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гомонова Рада Александровна

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