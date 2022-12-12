Лоцманова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоцманова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1937

Дочь: Лебедева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Лоцманов Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.1941

Сын: Лоцманов Павел Иванович

Отец ребёнка: Лоцманов Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Лоцманова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Лоцманов Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоцманов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Лоцманов Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарафутдинова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лоцманов Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
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