Лоцманова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1937
Дочь: Лебедева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Лоцманов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1941
Отец ребёнка: Лоцманов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Лоцманова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Лоцманов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоцманов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Лоцманов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарафутдинова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лоцманов Иван Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно