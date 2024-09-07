Самохин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохин Александр Иванович

Место рождения

с. Крымское, Ворошиловгородской обл.

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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