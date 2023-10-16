Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукичёв Николай Федорович

Отец ребёнка: Лукичёв Федор Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукичёв Федор Прокофьевич

Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: (Лукичёва) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Лукичёв Федор Прокофьевич

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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