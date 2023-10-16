Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукичёв Николай Федорович
Отец ребёнка: Лукичёв Федор Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: (Лукичёва) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Лукичёв Федор Прокофьевич
Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно