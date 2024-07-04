Стулова (Мареева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
10.07.1905
Дочь: Стулова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1907
Дочь: Стулова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.08.1909
Дочь: Стулова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.04.1910
Дочь: Стулова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.1912
Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.03.1914
Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.11.1918
Дочь: Гаврилова (Мареева) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно