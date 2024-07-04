Стулова (Мареева) Екатерина Ивановна 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стулова (Мареева) Екатерина Ивановна

Место рождения

Турово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Мареев Иван Иванович

Мать: Мареева (Хомякова) Настасья Николаевна

Турово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.07.1905

Дочь: Стулова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич

Николо-Пенье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.02.1907

Дочь: Стулова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич

Николо-Пенье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.08.1909

Дочь: Стулова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич

Турово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.04.1910

Дочь: Стулова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич

Николо-Пенье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Стулов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич

Турово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Стулов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич

Турово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.11.1918

Дочь: Гаврилова (Мареева) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Стулов Иван Андреевич

Турово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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