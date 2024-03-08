Миронов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

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