Naryshkin Ivan Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Naryshkin Ivan Ivanovich

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Место рождения

Russia

Дата рождения

11.04.1668

Дата смерти

26.11.1735

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
21.10.1729

Дочь: Praskovia Ivanovna

Мать ребёнка: не указана

Russia
Рождение ребёнка
16.08.1731

Сын: Naryshkin Ivan Ivanovich

Мать ребёнка: не указана

Russia
Смерть
26.11.1735
Рождение ребёнка
1735

Сын: Нарышкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Anastasia

Российская Империя
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