Naryshkin Ivan Ivanovich
Место рожденияRussia
Дата рождения11.04.1668
Дата смерти26.11.1735
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1668
Отец: не указан
Мать: не указана
Russia
Рождение ребёнка
21.10.1729
Дочь: Praskovia Ivanovna
Мать ребёнка: не указана
Russia
Рождение ребёнка
16.08.1731
Мать ребёнка: не указана
Russia
Смерть
26.11.1735
Рождение ребёнка
1735
Сын: Нарышкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Anastasia
Российская Империя