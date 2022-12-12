Назаров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Около 1909 г.р.
1915 г.р.
Около 1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.12.1909

Дочь: Назарова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1915

Сын: Назаров Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Около 28.12.1915

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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