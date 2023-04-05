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Ефимия Петрова
Ефимия Петрова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1865
Дата смерти
1686
Пол
Женский
Отец
Петр Иванов
1844 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Смерть
1686
Рождение
1865
Отец:
Петр Иванов
Мать: не указана
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