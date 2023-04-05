Ефимия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1686

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1686
Рождение
1865

Отец: Петр Иванов

Мать: не указана

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