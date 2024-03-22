Коровина (Уткина) Февронья Калинина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Коровин Калина Астафьев
Мать: Федосья Сафронова
Бракосочетание
30.01.1820
Муж: Уткин Климент Иванов
Ф. 1463 Оп. 1 Д. 1 Метрические книги Михаило-Архангельской церкви с. Михайловское | Государственный архив Тульской области | МК Михайловское 1810-1831
Рождение ребёнка
04.08.1841
Дочь: Уткина Василиса Климентова
Отец ребёнка: Уткин Климент Иванов
Ф. 3 Оп. 15 Д. 237 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1841
Смерть
Между 1850 и 1858