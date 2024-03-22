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Коровина (Уткина) Февронья Калинина

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Коровин Калина Астафьев

Мать: Федосья Сафронова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.01.1820

Муж: Уткин Климент Иванов

Ф. 1463 Оп. 1 Д. 1 Метрические книги Михаило-Архангельской церкви с. Михайловское | Государственный архив Тульской области | МК Михайловское 1810-1831
Рождение ребёнка
04.08.1841

Дочь: Уткина Василиса Климентова

Отец ребёнка: Уткин Климент Иванов

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 237 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1841
Смерть
Между 1850 и 1858
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