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Дортманн Доротея Фридриховна

Место рождения

Павловка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

16.10.1926

Дата смерти

19.03.1929

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
село Паульское
Рождение ребёнка
08.01.1950

Сын: Фрейнд Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
21.10.1951

Сын: Фрейнд Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
25.07.1955

Дочь: Фрейнд Елена Андреевна

Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
30.08.1958

Сын: Фрейнд Альберт Генрихович

Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
10.11.1960

Сын: Фрейнд Александр Генрихович

Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
21.07.1965

Дочь: Фрейнд Мария Генриховна

Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейнд Андрей Андреевич

Смерть
19.03.1929
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