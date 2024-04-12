Дортманн Доротея Фридриховна
Место рождения
Дата рождения16.10.1926
Дата смерти19.03.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1926
село Паульское
Рождение ребёнка
08.01.1950
Сын: Фрейнд Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
21.10.1951
Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
25.07.1955
Дочь: Фрейнд Елена Андреевна
Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
30.08.1958
Сын: Фрейнд Альберт Генрихович
Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
10.11.1960
Сын: Фрейнд Александр Генрихович
Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
21.07.1965
Дочь: Фрейнд Мария Генриховна
Отец ребёнка: Фрейнд Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1929
Deutchland