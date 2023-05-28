Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванович

Иван Иванович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.06.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1895 ст.

Отец: Логинов Иван Андреевич

Мать: Мария Иосифона

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 22.06.1895 Юхновщина Иван и Петр Ивановичи Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич мать жена Мария Иосифовна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Юхновщина крестьянин Дио... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.