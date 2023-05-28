Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения22.06.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1895 ст.
Отец: Логинов Иван Андреевич
Мать: Мария Иосифона
Афанасьевская церковь 22.06.1895 Юхновщина Иван и Петр Ивановичи Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич мать жена Мария Иосифовна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Юхновщина крестьянин Дио... Показать все
Смерть
Неизвестно