Васильев Митрофан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1906
Дата смерти08.05.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1906
Отец: Васильев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1934
Сын: Васильев Владимир Митрофанович
Мать ребёнка: Васильева Таисия
Рождение ребёнка
18.12.1938
Дочь: Сасина Людмила Митрофановна
Мать ребёнка: Васильева Таисия
Рождение ребёнка
26.06.1944
Дочь: Пономарева Фаина Митрофановна
Мать ребёнка: Васильева Таисия
Рождение ребёнка
10.12.1946
Сын: Пономарев Геннадий Митрофанович
Мать ребёнка: Васильева Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Сергей Митрофанович
Мать ребёнка: Васильева Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Таисия
Смерть
08.05.1955