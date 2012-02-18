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Васильев Митрофан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1906

Дата смерти

08.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1906

Отец: Васильев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1934

Сын: Васильев Владимир Митрофанович

Мать ребёнка: Васильева Таисия

Рождение ребёнка
18.12.1938

Дочь: Сасина Людмила Митрофановна

Мать ребёнка: Васильева Таисия

Рождение ребёнка
26.06.1944

Дочь: Пономарева Фаина Митрофановна

Мать ребёнка: Васильева Таисия

Рождение ребёнка
10.12.1946

Сын: Пономарев Геннадий Митрофанович

Мать ребёнка: Васильева Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Сергей Митрофанович

Мать ребёнка: Васильева Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Таисия

Смерть
08.05.1955
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