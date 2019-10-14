Борякова Людмила Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорякова Людмила Семёновна

Борякова Людмила Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1928

Дата смерти

14.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боряков Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боряков Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боряков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1952

Дочь: Ярмоленко (Борякова) Алла Дмитриевна

Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1955

Сын: Боряков Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Иванович

Смерть
14.10.2019
Чернигов, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.