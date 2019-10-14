Борякова Людмила Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1928
Дата смерти14.10.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1952
Дочь: Ярмоленко (Борякова) Алла Дмитриевна
Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1955
Сын: Боряков Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Боряков Дмитрий Иванович
Смерть
14.10.2019
Чернигов, Чернігівська область