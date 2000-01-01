Лукиянова Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукиянова Людмила Михайловна

Лукиянова Людмила Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1938

Отец: Касьяненко Михаил Филлипович

Мать: Федоренко Антонина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close