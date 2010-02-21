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Науменко Виолетта вадимовна
Науменко Виолетта вадимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.02.2010
Пол
Женский
Отец
Науменко Вадим Николаевич
1970 г.р.
Мать
Науменко (Алексейченко) Ольга Федоровна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2010
Отец:
Науменко Вадим Николаевич
Мать:
Науменко Ольга Федоровна
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